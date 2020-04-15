Жителям Карелии разъяснили, как отличить волонтера от мошенника

В рамках акции #МыВместе в Петрозаводске продолжает работу штаб экстренной помощи пожилым и маломобильным людям. Во время пандемии волонтеры доставляют продукты, хозяйственные товары и лекарства. Между тем на фоне коронавируса активизировали мошенники.

Паблик Доброцентра рассказал, как отличить волонтера от мошенника. Во-первых, волонтер придет только после того, как человек оставит заявку о помощи. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии акции #Мывместе: +7 (800) 200-34-11. О своем визите он предупредит заранее.



Во-вторых, у волонтера есть разрешение для перемещения по городу и паспорт. Волонтер при передаче продуктов не заходит в квартиру или дом. У волонтеров есть защитные маски, перчатки и антисептики.



Также волонтер знает номер заявки и сообщает его в начале общения с человеком. Жители республики также могут проверить личность пришедшего волонтера. Для этого нужно позвонить в волонтерский штаб по телефону +7953 5481 313 и назвать ФИО волонтера.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, штабы экстренной помощи уже работают в Олонце, Сегеже, Костомукше, Пудоже и Калевале. В ближайшее время волонтеры начнут помогать еще в шести районах республики.

Фото: augustnews.ru