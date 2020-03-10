Жителям Карелии предложили поучаствовать в вокальном конкурсе

Телеканал «Звезда» ищет одаренных жителей Карелии для участия во всероссийском вокальном конкурсе. Самые талантливые представят республику на площадке «Новой Звезды-2021», сообщили в карельском Министерстве культуры. Онлайн-кастинг проводится по 15 марта 2020 года.

«Новая Звезда» – это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов РФ. На площадке конкурса соберутся самые яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов.

Организаторы планируют регулярно освещать в эфире не только основные этапы конкурса, но и отборочные туры, которые пройдут в Москве (очные кастинги), а также онлайн-кастинг (прием заявок от вокалистов через интернет).

«Главная цель проекта «Новая Звезда» – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков», - сообщается в пресс-релизе. Более подробную информацию о правилах подачи заявок можно найти на сайте телеканала «Звезда».