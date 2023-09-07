Жителям Карелии ответят на острые вопросы о школьном питании

Жители Петрозаводска и Карелии смогут задать специалистам вопросы, связанные с организацией питания в школах. Горячую линию проводит Роспотребнадзор, сообщили в ведомстве.

Получить рекомендации можно в рабочие дни с 10 до 16 часов, есть перерыв - с 13 до 13:45.

Вопросы можно задавать в период 4 – 15 сентября по телефону: 8 (8142) 79-74-20. // фото: andreas160578/ pixabay.com