7 сентября в школах начнутся занятия курса «Россия – мои горизонты»

В этом году во всех школах России внедряется Профминимум как единая модель профориентации обучающихся 6-11 классов. Такая модель позволит сформировать единые профориентационное пространство в системе общего образования Российской Федерации, которое обеспечит готовность выпускников общеобразовательных организаций к профессиональному самоопределению.

Профминимум предлагает на выбор один из трех уровней реализации профориентационной деятельности в классе, а также семь основных форматов и направлений работы: урочная деятельность, внеурочная деятельность курс занятий «Россия – мои горизонты», практико-ориентированный модуль, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями, предпрофессиональные классы.

Профминимум – это постоянная системная работа, которой будет «прошита» школьная программа. Это набор разных инструментов, от уроков и занятий до практико-ориентированных методик, таких как экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. Уроки по профориентации, которые войдут в школьную программу, базируются на материалах проекта «Билет в будущее», в том числе в онлайн-версии на платформе.

Занятия по внеурочной деятельности будут проводиться по курсу «Россия – мои горизонты», который представят 6 сентября 2023 году в Ярославле на всероссийском форуме профориентации «Проектория». Также предусмотрена работа с родителями, являющаяся приоритетом в профработе.

На платформе «Билет в будущее» в рубрике «Профминимум» педагоги уже могут пользоваться материалами по всем направлениям работы. За последние четыре года в проекте «Билет в будущее» приняли участие более 17 000 педагогов, которые сегодня стали педагогическом ядром для реализации Профминимума.

Все, что нужно знать о новом уроке, который придет и в твою школу, можно прочитать здесь.