07 сентября 2023, 14:58
Пожарные пирсы привели в порядок в Петрозаводске
Ремонт провели по муниципальной программе
Завершился ремонт пожарных пирсов около Революционной улицы в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Заменили заборные колодцы, поставили новое ограждение. Работы провели в рамках муниципальной программы по защите населения от ЧС и обеспечению безопасности.
Специалисты также проводят сезонные рейды и проверяют состояние нецентрализованных источников водоснабжения. При необходимости их тоже приводят в порядок. // фото: teksomolika/freepik.com