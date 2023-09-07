Пожарные пирсы привели в порядок в Петрозаводске

Завершился ремонт пожарных пирсов около Революционной улицы в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заменили заборные колодцы, поставили новое ограждение. Работы провели в рамках муниципальной программы по защите населения от ЧС и обеспечению безопасности.

Специалисты также проводят сезонные рейды и проверяют состояние нецентрализованных источников водоснабжения. При необходимости их тоже приводят в порядок. // фото: teksomolika/freepik.com