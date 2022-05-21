Жителям Карелии объяснили, куда отнести клеща на исследование

Клещи вовсю активничают в Карелии. Паукообразные могут быть поражены различными вирусами, опасными для человека. Исследование клещей проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии на Пирогова, 12.

Сдавать клеща на исследование можно и в поврежденном виде. Его следует принести в чистом, герметично закрывающемся флаконе или контейнере. Если нет возможности доставить клеща сразу после удаления, его нужно поместить в морозильную камеру холодильника.

Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 без перерыва. Кроме того, как сообщили в региональном Минздраве, исследования будут проводиться в выходные. Сдать клеща можно будет 21, 22, 28 и 29 мая, а также 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 25 и 26 июня. Также ведомство указало телефоны лаборатории: 8(8142) 75-06-65, 8(8142) 76-42-52. Исследование проводится на платной основе.

Если клещ заражен клещевым энцефалитом или другой инфекцией, то следует немедленно обратиться за медпомощью в поликлинику.

Напомним, в Петрозаводске на следующей неделе планируют начать обработку общественных мест от клещей. Всего обработают 37 гектаров. (фото pixabay.com, Nature-Pix)