Все выливается в деньги. На охранные зоны вокруг водоемов нет средств

Текст, фото: Георгий Чентемиров

83 процента источников питьевого водоснабжения в Карелии не соответствуют санитарным требованиям. Об этом депутат Петросовета, известный ученый Дмитрий Рыбаков заявил на заседании Комитета по экологии регионального заксобрания. Цифра взята не с потолка, а из государственного доклада о состоянии окружающей среды за 2020 год. Согласно официальным данным, среди регионов России наш край лесов и озер по качеству централизованного водоснабжения занимает почетное второе место. С конца.

“Неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения в 2020 г. отмечено в Республике Дагестан (96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям), Республике Карелия (83,01%), Чеченской Республике (82,90%). Основной причиной, как и в предыдущие годы, является отсутствие зон санитарной охраны”,

— говорится в документе.

Об этих злополучных зонах санитарной охраны (сокращенно — ЗСО) и говорили на заседании профильного комитета. Как сообщила глава регионального Роспотребнадзора Людмила Котович, сегодня в Карелии “на контроле” 157 источников централизованного водоснабжения, и лишь 24 из них имеют согласованные проекты зон санитарной охраны. Это 15 процентов. Основной инструмент изменения ситуации — суды.

— Задача — побудить хозяйствующие субъекты с помощью подачи исков. По 86 источникам суды обязали ресурсоснабжающие организации разработать проекты ЗСО. 17 исков на рассмотрении, скорее всего, они будут удовлетворены. Таким образом, по 104 источникам будут судебные решения, — сказала Людмила Котович.

Правда, в том же выступлении руководитель надзорного ведомства призналась, что сам процесс формирования санитарных зон несильно сдвинулся с места. Как водится, удовлетворение иска отнюдь не гарантирует его исполнение.

— Все иски удовлетворены в части обязания органов местного самоуправления профинансировать работы. В первую очередь это денежный вопрос. Ну и, собственно, всё,

— неожиданно пессимистично резюмировала Людмила Котович.

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела Прионежский водоканал.

— В отношении их есть несколько положительных исков, и они все должны быть в работе, но Прионежский водоканал упирается и обжалует судебные решения. А там-то как раз вода очень плохого качества, — сказала Людмила Котович.

Министр природных ресурсов Андрей Карпилович сообщил, что даже в том случае, если проект зоны санитарной охраны подготовлен, его чаще всего не утверждают (за это как раз отвечает Минприроды). Причина — низкое качество документации.

— Выполнить такие сложные работы за небольшие деньги невозможно. Например, если забор воды ведется из реки, исследование нужно сделать ниже водозабора на полкилометра, а выше водозабора — на десятки километров, это стоит денег, и чудес не бывает,

— отметил министр.

Депутат заксобрания Эмилия Слабунова попросила сказать, в какие примерно суммы выходит проектирование ЗСО, но Карпилович этого делать на заседании не стал, пообещав сообщить точные цифры позднее. Слабунова предложила дать полную финансовую оценку по всем централизованным источникам водоснабжения, чтобы органы власти могли оценить масштаб требуемых затрат.

“Голубые глаза” карельских озер давно уже требуют срочного лечения. То, что происходит с карельскими водоемами, трудно описать, используя цензурную лексику. Сейчас, например, в Медвежьегорске очередная беда с канализационными стоками; и это неудивительно, ведь канализационно-очистных сооружений в городе на берегу Онежского озера нет, несмотря на многолетние телодвижения вокруг этой темы. По правде сказать, даже если средства находятся, ситуацию это спасает далеко не всегда. Так, в поселках Прионежья в свое время построили очистные сооружения на десятки миллионов рублей, но они так и не заработали. Помогут ли при таком подходе проекты зон санитарной охраны, даже если в тощих бюджетах найдутся деньги на их качественную разработку? Можно только гадать.