Улицу в Медвежьегорске затопило канализационными стоками

В Медвежьегорске выведена из строя канализационная станция. Об этом на заседании парламентского комитета по экологии и природопользованию сообщила депутат ЗС РК Эмилия Слабунова.

«Я буквально вчера была там. Работа станции парализована. Близлежащую улицу затапливает канализационными стоками. Подвал пятиэтажного дома и окрестности тоже затапливаются уже шесть дней. Не принимаются никакие меры, все это продолжается, люди дышат фекальными и канализационными испарениями, и все течет в Повенецкий залив и в Онежское озеро».

Слабунова предложила рассмотреть на заседании вопрос о принятии срочных мер по ремонту станции. Представитель главы Карелии в ЗС Юрий Шабанов заявил, что вопрос под контролем.

«Вопрос чрезвычайно важный. Все занимаются этим вопросом, мы знаем об этой проблеме. Для того чтобы рассматривать вопрос, нужно пригласить специалиста. Этим занимается Минстрой», — отметил Юрий Шабанов.



Эмилия Слабунова ответила, что депутатам хотелось бы знать, какие действия предпринимаются и почему аварию не могут устранить в течение недели. Тем не менее, вопрос Слабуновой в повестку заседания включать не стали. (фото rk.karelia.ru)