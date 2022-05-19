Школа и ряд домов в Петрозаводске остались без воды

Сегодня в 11:45 в Петрозаводске произошло отключение воды в домах на улицах Репникова и Антонова. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, под отключение попала школа №3. Причина произошедшего - повреждение на сетях. Ведутся ремонтные работы.

У дома №9 по улице Репникова осуществляется раздача воды жителям. Машина будет стоять там до 14 часов.

Ориентировочно вода вернется в дома горожан к 19 часам. Фото: pixabay.com/RonPorter