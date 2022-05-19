Вор вскрыл гостевой дом на юге Карелии

В полицию Сортавальского района обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что приехал в загородный гостевой дом, в котором размещает туристов, и заметил, что дверь вскрыта, а у входа складирована различная техника на сумму 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний мужчина. Он признался, что выехал за город, чтобы что-нибудь украсть. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, молодой человек вскрыл дом, приготовил к вывозу вещи, а на следующий день вернулся за ними, но увидел на месте полицию, после чего скрылся, но вскоре был найден.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован за совершенное ранее преступление. Фото: pixabay.com/ar130405