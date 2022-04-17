Жителя Сортавальского района признали виновным

Сортавальский суд признал виновным и вынес приговор жителю города Питкяранта за совершенное им в конце прошлого года убиство, сообщили в пресс-службе следственного управления Карелии. Ближайшие девять лет 35-летний осужденный проведет в колонии строгого режима.

В декабре 2021 года между знакомыми вспыхнула ссора, в ходе которой один приятель избил деревянной скалкой другого. Кроме того, он нанес ему множественные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте. В отношении на тот момент подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Собранных доказательств хватило для признания его вины. По ходатайству следователя в отношении подсудимого была избрана мера пресечения – заключение под стражу. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото: pixabay.