В Петрозаводске дренажная система не справляется с потоками

Сразу два сигнала в течение часа поступило сегодня в Единую диспетчерскую службу Петрозаводска о течи из колодцев. Ликвидацией ЧС занимаются аварийные службы города.

Дежурному диспетчерской службы поступил сигнал о том, что на перекресток улиц Университетская и Роберта Рождественского из дренажного колодца замечена течь. Содержимое вытекает на проезжую часть. Информация передана в МКУ «Служба заказчика».

Второе сообщение сотрудник ЕДДС принял через пять минут. Очевидцы сообщали, что на улице Ленинградская возле центрального входа в Петрозаводскую государственную консерваторию также из дренажного колодца грязная воды вытекает на тротуар. Для ликвидаций ЧС на место выехали аварийные службы. Фото: m.1777.ru.