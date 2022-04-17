В Карелии сгорели частный дом и баня

В разных частях Карелии произошло два возгорания деревянных построек. В Прионежском районе пожарные тушили частный дом. В Беломорском районе от огня пытались спасти баню.

В Заозерье на улице Наволокской загорелся частный дом. 25 сотрудников пожарно-спасательного подразделения Прионежского района с помощью 6 единиц техники боролись с огнем. Через два часа пожар был ликвидирован, но дом почти полностью выгорел, рассказали в ПЧ-75.

Вечером в субботу в деревне Шижня Беломорского района загорелась деревянная баня. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар также был ликвидирован силами пожарного подразделения. Фото: ПЧ-75.