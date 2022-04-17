На трассе «Вологда-Медвежьегорск» погиб житель Карелии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кирилловском районе на 120 километре трассы «Вологда-Медвежьегорск», сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

По информации полиции, 34-летний житель Карелии, управляя автомобилем Haval, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. От удара обе машины съехали в кювет.

Водителя авто госпитализировали в ближайшую больницу города Кириллова, но от полученных травм он скончался. Как уточнили в пресс-службе ведомства, различные травмы получили и три пассажира этой машины – 35-летняя женщина, годовалая девочка и двухлетний мальчик. Они были доставлены в медучреждение Вологды. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: vologdaregion.ru.