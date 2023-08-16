Жителя Петрозаводска обманули в интернете при покупке мотора

В полицию Петрозаводска обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в интернете объявление о продаже лодочного мотора и списался с продавцом. Договорившись об условиях доставки, горожанин перечислил продавцу 100 тысяч рублей. Но товар в назначенный срок так и не поступил.

С аналогичной ситуацией столкнулся и 35-летний житель Медвежьегорска. Он отдал за несуществующий мотор 80 тысяч рублей.

По обоим заявлениям проводятся проверки. Выясняются обстоятельства произошедшего. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann