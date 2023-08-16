16 августа 2023, 14:23
Жителя Петрозаводска обманули в интернете при покупке мотора
Дистанционные мошенники продолжают выкачивать деньги из наших земляков
В полицию Петрозаводска обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснил потерпевший, он нашел в интернете объявление о продаже лодочного мотора и списался с продавцом. Договорившись об условиях доставки, горожанин перечислил продавцу 100 тысяч рублей. Но товар в назначенный срок так и не поступил.
С аналогичной ситуацией столкнулся и 35-летний житель Медвежьегорска. Он отдал за несуществующий мотор 80 тысяч рублей.
По обоим заявлениям проводятся проверки. Выясняются обстоятельства произошедшего. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann