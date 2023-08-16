Девушка-подросток пропала между Петербургом и Карелией

Волонтеры объявили в розыск 16-летнюю Ариану Зубахину. Ориентировка опубликована петербургским отделением поискового отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение девушки неизвестно с 12 августа. Отмечается, что она может находиться как в Санкт-Петербурге, так и в Кеми или в окрестностях города.

Рост пропавшей 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зелено-карие.

Всех, кто видел эту девушку, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «ЛизаАлерт»