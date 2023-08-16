Три автомобиля столкнулись на трассе «Сортавала» в Карелии

Сегодня утром в Карелии на 268-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает паблик пожарной части №38.

Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе, столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Хавал», а также грузовик.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал, как минимум, один человек. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи.

Подробности дорожного инцидента пока не известны. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe