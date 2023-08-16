16 августа 2023, 13:04
Три автомобиля столкнулись на трассе «Сортавала» в Карелии
Утром 16 августа тяжелая авария случилась в Сортавальском районе
Сегодня утром в Карелии на 268-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает паблик пожарной части №38.
Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе, столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Хавал», а также грузовик.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал, как минимум, один человек. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи.
Подробности дорожного инцидента пока не известны. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe