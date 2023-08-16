Женщина пришла ночью в гипермаркет в Петрозаводске с преступной целью

Ночью во вторник в одном из гипермаркетов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что одна из покупательниц набрала в торговом зале товар на 6000 рублей, спрятала все в сумку и прошла миомо кассы.

Стражи порядка задержали нарушительницу, ей оказалась 45-летняя горожанка. Возможную воровку передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson