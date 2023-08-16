Мошенник из Петербурга осужден за обман петрозаводских пенсионерок

Петрозаводская прокуратура выразила одобрение государственному обвинению в отношении 19-летнего жителя Санкт-Петербурга и назначила 3 года принудительных работ за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

В 2022 году в июне, мужчина присоединился к криминальной организации, которая использовала обман для кражи чужого имущества. Руководитель группы звонил пенсионерам и сообщал пенсионеркам, что их родственники были замешаны в серьезном ДТП с пострадавшими.

Чтобы защитить своих близких от уголовной ответственности, им требовалось заплатить большую сумму денег. Они передавали деньги через курьера. В результате, три жительницы Петрозаводска потеряли 1,4 миллиона рублей. //фото: freepik.com/