Мотоциклист госпитализирован после аварии в Приладожье

Днем 15 августа в Лахденпохском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился на трассе «Сортавала». Водитель мотоцикла BMW допустил съезд в придорожный кювет.

В результате происшествия 46-летний водитель двухколесного транспорта - житель Ленинградской области - получил травмы. Мужчина был госпитализирован. // Фото ГИБДД Карелии