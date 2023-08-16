16 августа 2023, 11:45
Происшествия

Мотоциклист госпитализирован после аварии в Приладожье

В Лахденпохском районе разбился житель Ленинградской области

Днем 15 августа в Лахденпохском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился на трассе «Сортавала». Водитель мотоцикла BMW допустил съезд в придорожный кювет.

В результате происшествия 46-летний водитель двухколесного транспорта - житель Ленинградской области - получил травмы. Мужчина был госпитализирован. // Фото ГИБДД Карелии

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