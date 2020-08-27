Жителя Олонца разыскивают по подозрению в похищении документов

Полицией Олонецкого района ведется розыск мужчины, которого подозревают в преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 325 УК РФ («Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа»), сообщает МВД Карелии.

«Устанавливается местонахождение Владимира Олеговича Лапаткова 1992 года рождения. Последнее место регистрации: город Санкт-Петербург, улица Мебельная.

При себе может иметь банковские карты и различные документы (в том числе паспорт, военный билет, трудовую книжку, ИНН) на имя Никитина Павла Владимировича 1986 года рождения»,

- сообщают в МВД.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого Лапаткова В.О., полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-960-212-22-61, +7-921-225-54-16, а также (814-36) 4-14-18. Конфиденциальность гарантируется.