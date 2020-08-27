Из-за неосторожного маневра автомобиль въехал в троллейбус

ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля произошло в минувший вторник, 25 августа, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, автомобиль «Рено» двигался по улице Шотмана, намереваясь совершить левый поворот или разворот. По одной из версий, выехав на перекресток, из-за возникшего препятствия в виде остановившегося на полосе встречного движения автомобиля водитель «Рено» начал движение задним ходом. В это же время по улице Краснофлотской в прямом направлении двигался троллейбус. В результате ввтомобиль въехал в правую боковину троллейбуса.

О пострадавших не сообщается.