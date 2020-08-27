Запутанное уголовное дело об угоне раскрыто в Карелии

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Калевальскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Правоохранители восстановили детали запутанного происшествия, случившегося в одном из поселков района, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Приводим рассказа правоохранительных органов практически дословно, чтобы не запутать читателя в деталях.

В дежурную часть полиции обратился 34-летний заявитель и сообщил о совершенном месяц назад угоне недавно приобретенной «Лады». Автомобиль, по словам владельца, был незапертым оставлен во дворе. Впоследствии автомобиль с сильными повреждениями был найден неподалеку от места парковки.

К оперативникам, отрабатывавшим версии случившегося, обратился местный житель, который сознался в содеянном. Но в деле имелись нестыковки.

Несколько недель спустя владелец авто изменил показания. Он пояснил, что машину угоняли дважды, но так как он долгое время был пьян, то перепутал подробности. Кроме того, он не сразу вспомнил, что знает настоящего подозреваемого.

Следователи собрали доказательства того, что цепь злоключений автолюбителя развивалась следующим образом. Компания приятелей в субботу начала праздновать день рождения одного из товарищей. Спиртного было много, общение продолжилось и в воскресенье, но влиял алкоголь на всех по-разному. Шло обсуждение местных событий, в том числе вспоминали, как недавно именинник угнал у одного из местных жителей «Ладу», вырвав при этом провода в замке зажигания. С тех пор заводить двигатель приходилось только таким оригинальным способом. Хозяин авто также заглядывал на огонек, но большей частью его досуг проходил по иному адресу.

Около полудня в квартиру к празднующим гражданам зашла уроженка поселка, ныне проживающая в районном центре. Она спросила, сможет ли кто-нибудь отвезти ее в Калевалу, так как в понедельник начиналась рабочая смена. Один из гостей ответил утвердительно. И вскоре трое участников застолья и барышня уже сидели в машине с ранее вырванными проводами зажигания, а за рулем оказался 34-летний пятый участник посиделок. О том, разрешал ли хозяин транспорта эту поездку, никто не задумывался.

Впрочем, вояж не удался. На проселочной дороге сидевший рядом с водителем мужчина дернул руль и «Лада», перевернувшись на крышу, оказалась в кювете. Из пятерки путешествующих никто не пострадал. Но кузов машины был сильно помят, заднее и переднее стекла, зеркала разбились, значительные повреждения имелись в салоне, пострадали элементы системы двигателя.

Перевернув автомобиль, приятели решили не продолжать рискованную поездку и вернулись в поселок. Как впоследствии указывали те, кто мог в точности припомнить событие, гражданин, имевший намерение на чужом авто доехать до Калевалы и почти воплотивший это желание, повинился перед владельцем транспорта.

Объяснив, что разбил машину, он предложил выкупить ее. Но тот забыл об этом разговоре, так как вел нездоровый образ жизни. А время спустя, не дождавшись ни от кого извинений и не вспомнив договоренностей, обратился в полицию. Впрочем, следует отметить, что и обвиняемый, собираясь уйти от ответственности, позднее делал вид, что ему давали разрешение прокатить друзей.

Впоследствии, когда началось разбирательство, пассажир, чьи действия на дороге привели к потере водителем контроля движения, решил взять вину на себя. Он признался в угоне, которого не совершал. Но эта уловка была раскрыта.

Оценку действиям обвиняемого даст суд. В связи с первоначальным угоном потерпевший также обратился в полицию, уголовное дело расследовано.