Жителя Кеми обокрали во время переезда в новое жилье

В полицию Кеми обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что его обокрали, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, он недавно переехал в новое жилье, но еще не успел вывезти все вещи из старого дома. В один из визитов он обнаружил, что кто-то проник в дом через окно и украл чемодан. Ущерб составил 1300 рублей.

Под подозрением оказался 56-летний мужчина. Он признался в краже и рассказал, что украденную вещь подарил знакомой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/geralt