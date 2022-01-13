Мужчину ограбили возле магазина в Карелии

В полицию Костомукши обратился 61-летний мужчина. Он рассказал, что его ограбили у магазина, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, пенсионер вышел из торговой точки, и в этот момент к нему подошел молодой человек. Незнакомец вытащил из кармана костомукшанина только что купленную бутылку водки и бросился бежать. Попытка догнать злодея не увенчалась успехом.

Стражи порядка нашли 24-летнего подозреваемого. Он признался, что похищенный алкоголь выпил самостоятельно.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Фото pixabay.com/fsHH