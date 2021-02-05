Жителя Карелии пытались ограбить в собственной квартире

В полицию Олонецкого района обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что чуть не стал жертвой грабежа в собственном доме, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, потерпевший выпивал в своей квартире с приятелем. Внезапно его товарищ встал, схватил телевизор и заявил, что уходит с ним. Хозяину телевизора гость сообщил, что собирается его продать. Однако потерпевший не растерялся и отобрал свое имущество, а затем пошел в полицию.

Стражи порядка задержали 33-летнего подозреваемого. Он признался в попытке грабежа и раскаялся.

Было возбуждено уголовное дело. Ранее неоднократно судимый фигурант арестован за совершенное до этого эпизода преступление. Фото 31tv.ru