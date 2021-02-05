05 февраля 2021, 20:30
Собаку реанимировали после пожара в многоэтажке в Карелии
В Костомукше произошло возгорание в квартире жилого дома
Сегодня в 12:45 в Костомукше пожарные были подняты по тревоге - загорелась квартира в жилом доме на улице Дружбы. На место выехали 10 сотрудников и три единицы пожарной техники, сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.
В ходе тушения возгорания в горящей квартире спасатели нашли собаку. Она была без сознания. Животное вынесли на свежий воздух. Совместно с бригадой скорой помощи пожарные организовали собаке принудительную вентиляцию легких и комплекс сердечно-легочной реанимации. При появлении признаков жизни питомца передали хозяевам.
В результате пожара помещение получило серьезные повреждения.