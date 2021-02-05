Собаку реанимировали после пожара в многоэтажке в Карелии

Сегодня в 12:45 в Костомукше пожарные были подняты по тревоге - загорелась квартира в жилом доме на улице Дружбы. На место выехали 10 сотрудников и три единицы пожарной техники, сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

В ходе тушения возгорания в горящей квартире спасатели нашли собаку. Она была без сознания. Животное вынесли на свежий воздух. Совместно с бригадой скорой помощи пожарные организовали собаке принудительную вентиляцию легких и комплекс сердечно-легочной реанимации. При появлении признаков жизни питомца передали хозяевам.

В результате пожара помещение получило серьезные повреждения.