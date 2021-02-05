В МЧС показали операцию с участием маленького ребенка в Петрозаводске

3 февраля в Петрозаводске спасатели помогли женщине, которая во время похода в магазин потеряла ключи от квартиры, расположенной на проспекте Александра Невского. Внутри остался в одиночестве ее четырехлетний сын, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали сотрудники первой пожарно-спасательной части карельской столицы.

Малышу удалось найти запасные ключи от квартиры. Под руководством пожарного Дениса Молчанова ребенок смог самостоятельно открыть дверь изнутри. Процесс спасатели сняли на видео.

В МЧС напоминают жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в службу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по республике Карелия 8-(8142)-79-99-99.