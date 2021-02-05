СК проверяет случаи травмирования детей при катании с горок в Карелии

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту травмирования в новогодние праздники четырех детей, катавшихся на ватрушках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе прочего, расследуется и инцидент, произошедший вблизи озера Айране и парка Ваккосалми в Сортавале. Там 12-летняя девочка каталась на ватрушке по пешеходной дороге и при очередном спуске получила тяжелую травму позвоночника.

В СК просят жителей республики больше внимания уделять своим детям, не оставлять их без контроля и внимательно относиться к выбору мест для отдыха.

Напомним, в начале года поступали сообщения о множестве травмированных ватрушечников в Сортавале. Взрослые и дети получали серьезные повреждения. Фото park-rovesnik.ru