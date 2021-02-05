Жительница Петрозаводска перевела 200 тысяч рублей мошеннице

В полицию Петрозаводска обратилась жительница Ключевой. Она рассказала, что лишилась 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанке позвонили с незнакомого номера. Звонившая женщина представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила, что петрозаводчанка может получить пенсионные накопления в размере 211 тысяч рублей. Далее собеседница уточнила, что если женщина переведет на определенный счет 200 тысяч рублей, то это значительно ускорит процесс. Далее эти деньги должны были ей вернуться.

Петрозаводчанка пошла в банк и перевела требуемую сумму. Но вскоре она поняла, что, очевидно, стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Стражи порядка проводят проверку по заявлению горожанки. Фото manikyres.ru