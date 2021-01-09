Дети в Карелии получили переломы, катаясь на ватрушках

Двое детей госпитализированы после катания на ватрушках в Сортавале. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказали в Министерстве здравоохранения Карелии.

Наш запрос был связан с постом в группе «Подслушано в Сортавала». Пользователи сообщали, что сразу несколько человек пострадали, катаясь на ватрушках в парке Ваккосалми.

«6 и 7 января на горке, рядом с трамплином, три человека получили травмы. Два ребенка и один взрослый. Дети получили серьёзные травмы. ЧМТ и перелом позвоночника. Причина: «встреча» с бетонным столбом, верхом на «ватрушке», – рассказала местная жительница.

Эту информацию частично подтвердили в министерстве здравоохранения.

– 8 января было семь обращений «ватрушечников» за медицинской помощью в Сортавальскую ЦРБ, в том числе по поводу травм у пяти детей. Госпитализировано двое детей с ушибами и переломами. Их состояние стабильное, без ухудшения. Сегодня, 10 января, амбулаторно обратились еще двое «ватрушечников». Помощь оказана, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мэр города Сергей Крупин в разговоре с журналистом «ПТЗ говорит» отметил, что спортивный объект, где люди получили травмы, не предназначен для катания. Кроме того, сами «ватрушки» являются источником повышенной опасности, поскольку почти не управляются, а при спуске набирают высокую скорость. // Фото: gtn-pravda.ru