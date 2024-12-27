Жителя Карелии пытались обмануть с помощью портала госуслуг

В полицию Прионежского района обратился обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что общался с мошенниками, и те могли получить его персональные данные, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, ему позвонили и сообщили, что ответ на заявление, которое мужчина оставил на сайте госуслуг, готов. Письмо должны были доставить курьером. Для подтверждения доставки необходимо было сказать код из смс. Житель Прионежья сделал это.

Через день мужчине позвонил якобы капитан полиции. Он рассказал о мошеннических действиях в отношении заявителя, а также стал выяснять данные о его счетах. Наш земляк спросил, что ему делать дальше, но по ответу понял, что говорит с аферистом.

По заявлению проводится проверка. Выясняются детали случившегося. // Фото: unsplash.com / Utsman Media