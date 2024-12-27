Видеозвонок от «сотрудника ФСБ» заставил женщину обратиться в полицию

В полицию Прионежского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее атаковали мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, сначала по телефону ей предложили продлить договор с сотовым оператором. Женщина назвала собеседнику свои данные и код из смс. После разговора она засомневалась и заблокировала свой банковский счет. Затем ей стали звонить мнимые сотрудники портала госуслуг и Росфинмониторинга, уговаривая женщину перевести накопления на некий безопасный счет. Через какое-то время ей поступил видеозвонок якобы от сотрудника ФСБ, сидевшего на фоне российского флага и портретов руководства. Но жительница Прионежья не стала долго общаться ни с кем из этих людей.

По заявлению женщины проводится проверка. Полиция устанавливает людей, с которыми общалась наша землячка. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch