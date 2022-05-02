Жителя Карелии поймали на краже детской кроватки

Полицейские Беломорского района раскрыли мелкое хищение. Злоумышленником стал 52-летний местный житель, похитивший из аварийного дома детскую кроватку с матрасом.

Как сообщает пресс-служба МВД, находящийся под административным надзором, не имеющий работы, но вовлечённый в пагубное пристрастие к алкоголю гражданин присматривал в квартирах металлические изделия. Однако нашлась там лишь деревянная детская кроватка с матрасом. Беломорчанин вспомнил, что его знакомые ждут рождения ребенка; значит, есть куда сбыть похищенное.

Замысел провалился — в итоге похищенные предметы не понадобились. Подозреваемый бросил их в подъезде постороннего дома.

Возбуждено и расследуется уголовное дело факту мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию. Фигурант уже отбывает наказание в связи с ранее совершенным преступлением.