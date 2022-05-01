Пьяного водителя отстранили от управления в Пряжинском районе

В Пряжинском районе сотрудники ДПС отстранили от управления 36-летнего водителя автомобиля «Ниссан», имевшего признаки опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 0.44 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дальнейшую судьбу водителя решит суд. Мужчине грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.

С начала года в Карелии пьяные водители совершили 14 аварий, в которых один человек погиб и еще 19 получили ранения, напомнили в Госавтоинспекции. Фото ГИБДД Карелии