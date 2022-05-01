Два человека пострадали после лобового столкновения на «Коле»

30 апреля в Лоухском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 17:35 на 1004-м километре трассы «Кола». 52-летняя водитель автомобиля «Шкода» совершила выезд на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Киа».

В результате ДТП травмированы 24-летняя пассажир автомобиля «Шкода» и 86-летняя пассажир «Киа». По факту аварии проводится проверка. Фото: pixabay.com/VladArtist