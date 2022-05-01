01 мая 2022, 12:27
Автомобиль вылетел с дороги в Карелии, водитель получил травмы
Проводится проверка по факту ДТП в Медвежьегорском районе
Вечером 30 апреля в Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По информации ведомства, инцидент случился в 22 часа на 79-м километре дороги «Медгора - Толвуя - Великая Губа». 38-летний водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением, и машина вылетела с дороги.
В результате ДТП водитель получил травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. Фото ГИБДД Карелии