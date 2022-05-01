Первый лесной пожар вспыхнул в Карелии

В Карелии произошел первый в этом сезоне лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

По данным ведомства, огонь вспыхнул 30 апреля в Лахденпохском районе. Площадь пожара составила 1,5 гектара. Сотрудники МЧС и лесные пожарные сумели оперативно ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, причиной пожара стало несоблюдение правил поведения в лесу. Кто-то бросил на землю незатушенный окурок.

В Минприроды напомнили, что для граждан нет ограничений и запретов на посещение лесов. Разведение костров разрешается с соблюдением мер пожарной безопасности - под кронами деревьев разводить костры нельзя.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии (8−814−2) 55−55−80. Фото Минприроды РК