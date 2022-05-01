Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске, водитель скрылся

Днем 30 апреля в Петрозаводске под колесами автомобиля оказалась женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13:38 в одном из дворов. 27-летний водитель автомобиля «Лексус» при движении задним ходом совершил наезд на 54-летнюю горожанку. С места аварии водитель скрылся, в Госавтоинспекцию о случившемся он не сообщил.

В результате происшествия пешеход получила травмы и самостоятельно обратилсь за помощью к медикам. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото ГИБДД Карелии