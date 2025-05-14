14 мая 2025, 11:30
Жителя Карелии осудили за ДТП
Мужчина из Сортавалы нарушил правила дорожного движения, из-за чего пострадал человек
Фото: freepik.com / Rawpixel.com
В Сортавале будут судить местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, житель приладожского города на отечественном автомобиле не учел дорожную обстановку и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир машины. Ему был причинен вред здоровью средней тяжести.
Сортавальский суд назначил обвиняемому штраф в размере 20 000 рублей. © «Петрозаводск говорит»