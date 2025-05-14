Обыски проходят в Олонецком молкомбинате и у экс-мэра Петрозаводска

В Олонецком молочном комбинате и центральном офисе торговой сети магазинов «Олония» в Петрозаводске проходят обыски.

Силовики пришли также в квартиры к бывшему мэру города, ныне председателю совета директоров предприятий «Олонии», Галине Ширной и гендиректору Олонецкого хлебозавода Анастасии Тимошенко.

По информации Gubdaily, следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

В 2024 году налоговая высказывала претензии о дроблении бизнеса в Олонецком молкомбинате и якобы неуплате 302 млн рублей в виде налогов. © «Петрозаводск говорит»