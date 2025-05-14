14 мая 2025, 11:26
Обыски проходят в Олонецком молкомбинате и у экс-мэра Петрозаводска
Крупное предприятие в Карелии заподозрили в уходе от налогов
фото unsplash.com
В Олонецком молочном комбинате и центральном офисе торговой сети магазинов «Олония» в Петрозаводске проходят обыски.
Силовики пришли также в квартиры к бывшему мэру города, ныне председателю совета директоров предприятий «Олонии», Галине Ширной и гендиректору Олонецкого хлебозавода Анастасии Тимошенко.
По информации Gubdaily, следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
В 2024 году налоговая высказывала претензии о дроблении бизнеса в Олонецком молкомбинате и якобы неуплате 302 млн рублей в виде налогов. © «Петрозаводск говорит»