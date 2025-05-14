Уроженец Карелии удирал от полиции, им пришлось стрелять по машине

В Петербурге полицейские преследовали ночью 14 мая автомобиль Haval, водитель которого ехал по встречке.

Водителя призывали остановиться, но тот пытался скрыться. Правоохранителям пришлось открыть огонь.

Автомобиль был остановлен, за рулем находился 34-летний уроженец Карелии, ранее привлекавшийся за наркотики, побег, разбой и применение насилия в отношении представителя власти, передает «Фонтанка».

Автомобиль, на котором передвигался нарушитель, числился в розыске. Сам водитель заявил, что является участником специальной военной операции и временно находится в отпуске по ранению. Идет проверка. © «Петрозаводск говорит»