Жительницу Петрозаводска оставили ни с чем телефонные аферисты

В полицию Петрозаводска обратилась 75-летняя жительница города, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, женщине позвонил представитель портала госуслуг, который рассказал, что в ее аккаунте замечена подозрительная активность. Горожанка в это время была на работе. Женщине сказали, что кто-то пытается оформить от ее имени кредит. В итоге ее саму заставили отдать свои накопления, деньги с кредитной карты, а также заложить в ломбард украшения и отдать эти деньги аферистам.

Общий ущерб от действий злодеев превысил миллион рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»