14 мая 2025, 11:08
Жительницу Петрозаводска оставили ни с чем телефонные аферисты
Женщина из карельской столицы отдала все деньги неизвестным
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
В полицию Петрозаводска обратилась 75-летняя жительница города, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По информации ведомства, женщине позвонил представитель портала госуслуг, который рассказал, что в ее аккаунте замечена подозрительная активность. Горожанка в это время была на работе. Женщине сказали, что кто-то пытается оформить от ее имени кредит. В итоге ее саму заставили отдать свои накопления, деньги с кредитной карты, а также заложить в ломбард украшения и отдать эти деньги аферистам.
Общий ущерб от действий злодеев превысил миллион рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»