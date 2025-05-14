Пьяный мужчина свалился с мотоцикла в Карелии

Ночью в Олонце травмирован 27-летний водитель. Обстоятельства еще устанавливают, но некоторыми подробностями поделились в ГАИ Карелии.

Около двух часов ночи 13 мая водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и опрокинулся. Молодой человек травмирован. Водительских прав он не имел, также не было специальной экипировки, а освидетельствование на опьянение показало 0,750 мг/л.

В другом ДТП травмирован несовершеннолетний. В пудожском поселке Подпорожье 15-летний подросток не справился с управлением мопеда и врезался в дом. Взрослых рядом с ним не было, как и мотошлема. © «Петрозаводск говорит»