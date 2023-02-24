Жителя Карелии обманули на сайте объявлений

В полицию Костомукши обратился местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что собирался купить снегоход. На популярном сайте объявлений он нашел подходящий вариант и связался с продавцом. Тот попросил перевести ему в счет предоплаты 25 тысяч рублей, что костомукшанин и сделал. Однако после этого собеседник перестал выходить на связь.

По факту мошенничества проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть осторожными при сделках в Интернете. // Фото: unsplash.com