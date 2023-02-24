Следователи изучают обстоятельства гибели человека на Валааме

Следственный комитет начал проверку после гибели послушника Валаамского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, днем 23 февраля под лед Ладожского озера вблизи острова Валаам провалился послушник Николай Богачев. Самостоятельно выбраться мужчина не смог, он утонул.

Следователи изучат обстоятельства гибели человека. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Жителям Карелии напоминают, что выход на лед может быть опасен. Несоблюдение элементарных правил безопасности зачастую становится причиной гибели людей. // Фото СК