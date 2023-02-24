Опубликовано видео первой устроенной водителем «Лексуса» аварии
Камера наблюдения компании CityLink сняла первое ДТП, устроенное водителем автомобиля «Лексус» на улице Чапаева перед тем, как он сбил пешехода на Древлянке. Ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как внедорожник на перекрестке врезается в стоявший впереди автомобиль. После этого между водителями происходит короткий диалог, после чего «Лексус» срывается с места и уезжает.
Этот инцидент произошел 23 февраля в 17:47. Напомним, уже в 18:03 тот же самый автомобиль сбил 34-летнего мужчину во дворе на Березовой аллее. Горожанина госпитализировали, а водитель уехал и с места новой аварии.
Позже водителя «Лексуса» нашли. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас 39-летний мужчина находится в камере для административно задержанных. // Фото: скриншот видео CityLink