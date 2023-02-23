Автомобиль сбил пешехода во дворе на Древлянке

Сегодня в Петрозаводске произошел инцидент с участием пешехода на Березовой аллее. Эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, видео публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как внедорожник, ехавший по двору, сбивает пешехода. Человек падает на землю и не может встать, а автомобиль уезжает.

На месте происшествия работали полиция и скорая помощь. // Фото: скриншот видео CityLink