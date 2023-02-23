Жилой дом вспыхнул утром в Карелии

Утром 23 февраля в Пудожском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в деревне Авдеево поступил на пульт дежурного в 9:39. На место выехали две единицы техники и семеро специалистов. Выяснилось, что горит частный жилой дом. Борьба с огнем заняла два часа - возгорание удалось ликвидировать в 11:40.

В министерстве напомнили жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: unsplash.com