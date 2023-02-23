Полиция устанавливает личность умершего рядом с трассой «Кола» мужчины

Полиция Пряжинского района продолжает работу по установлению личности мужчины, труп которого нашли в лесу у трассы «Кола» еще 21 августа 2004 года. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

По данным источника, умерший был найден в районе 375-го километра федеральной магистрали. Смерть мужчины могла наступить за год до обнаружения его тела.

Умершему было 40-60 лет. Рост - 166-174 сантиметра. Из особых примет у него имелся шрам на переносице, спинка носа была искривлена вправо. Также не было верхних передних зубов.

Нейросеть восстановила возможный облик умершего по его черепу.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по номерам телефонов: +7 929 171 0510, +7 906 206 9895, 8 81456 329 60, 8 81456 312 39. или 02 (с мобильного - 102). // Фото: unsplash.com, ПСО «Доброспас»